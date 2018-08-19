«Зенит» назвал состав на матч с «Уралом»

Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 4-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Урала» (Екатеринбург), который пройдет в Петербурге 19 августа.

С первых минут на поле выйдут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович (капитан команды), Миха Мевля и Эльмир Набиуллин, полузащитники Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин и Роберт Мак, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Евгений Чернов, Луиш Нету, Матиас Краневиттер, Эрнани, Магомед Оздоев и Антон Заболотный.

Напомним, после трех туров «Зенит» лидирует, имея стопроцентный результат: победы во всех трех матчах. Также хорошо у петербургской команды идут дела в Лиге Европы, где сине-бело-голубым удалось пройти в раунд плей-офф после гостевого поражения от минского «Динамо» 0:4. В ответной встрече «Зенит» выиграл 8:1 и по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира.