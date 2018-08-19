Происшествия
Семь человек погибли из-за тайфуна «Румбия» в Китае. В стране сохраняется повышенный уровень опасности
Тропический тайфун «Румбия» за три дня унес жизни семи человек, еще 18 пострадали. Об этом 19 августа сообщает агентство «Синьхуа».
Пострадало в первую очередь восточное побережье Китая — в частности, провинция Цзянсу. Среди погибших — как минимум один ребенок. Четыре деревни в округе Сюйчжоу были уничтожены почти полностью — повреждены более 500 зданий, многие из них восстановлению не подлежат.
Live: #Typhoon #Rumbia brings heavy rains and causes significant damage to E China’s Xuzhou City https://t.co/19AIquPuFD— CGTN (@CGTNOfficial) 19 августа 2018 г.
Стихийное бедствие уже затронуло более 900 тыс.человек, 1800 зданий и 69 тыс. га сельхозугодий. Повышенный уровень опасности сохраняется в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой, Цзянсу, Ляонин.
WATCH: Huge gusts of wind, sheets of rain hit Shanghai as Typhoon #Rumbia made landfall this morning https://t.co/KSYFcLmZoe— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 17 августа 2018 г.
(Video: Thomas Tan) pic.twitter.com/R2oxwiZv1N