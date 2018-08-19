США опасаются вмешательства России, Китая, Ирана и КНДР в выборы в Конгресс

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В США начали обвинять Россию в кибератаках и «вмешательстве в американскую демократию» после победы Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году. Было инициировано расследование так называемого «российского дела» под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, цель которого — выявить сговор между избирательным штабом Трампа и Кремлем. Россия неоднократно отрицала какое-либо вмешательство в американские выборы на государственном уровне.

Напомним, 15 марта Минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.