В машину главы города Рубцовск ударила молния. Газета администрации назвала это «подзарядкой от небесной канцелярии»

В машину главы города Рубцовск в Алтайском крае Дмитрия Фельдмана попал разряд молнии. Как сообщает газета «Местное время», инцидент произошел 17 августа около 20:00 на трассе А-322.

Фельдман возвращался из командировки, внезапно началась гроза. Молния попала прямо в левое боковое зеркало служебной машины, после чего автомобиль заглох. Глава Рубцовска и его водитель не пострадали.

Рассказ об этом происшествии газета «Местное время» (учреждена администрацией города) озаглавила «Глава Рубцовска подзарядился от небесной канцелярии». Издание подчеркнуло, что «некоторые политически ангажированные интернет-ресурсы Алтайского края попытались раздуть сенсацию», однако «вопреки всем недоброжелателям Дмитрий Фельдман жив, здоров, полон сил и дополнительной энергии, чтобы и дальше работать на благо Рубцовска». Дополнительную энергию, по мнению журналистов «Местного времени», главе города дала молния, ударившая в его автомобиль.