В лесу под Петербургом мину обезопасили с помощью шалаша из веток

Взрывное устройство времён Великой Отечественной войны заметили дачники в лесу Выборгского района Ленобласти. О находке сообщили в чрезвычайные службы. Прибывшие на место специалисты оградили мину защитным панцирем из двух коряг.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 19 августа, накануне у посёлка Уткино Полянского поселения на пеньке обнаружили мину. Местные жители обратились в оперативные службы, после звонка приехали полицейские, которые оградили взрывоопасный объект сухими ветками.

В региональном МЧС «Фонтанке» пояснили, что вывозом мины будут заниматься военные. В пресс-службе Западного военного округа отметили, что информация о бомбе на пеньке поступила в ведомство только сегодня.

«В соответствии с полученной сегодня заявкой инженерно-саперное подразделение ЗВО эвакуирует и уничтожит обнаруженный боеприпас времён Великой Отечественной войны», — рассказали в ЗВО.