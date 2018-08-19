Матч между «Зенитом» и «Уралом» пройдет под закрытой крышей из-за непогоды

Крышу стадиона «Санкт-Петербург» закрывают на время матча между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Об этом 19 августа сообщает администрация спортивной арены.

Такое решение принято из-за непогоды — в Петербурге ливни и грозы, усиливается ветер. Напомним, игра начнется в 19.00, обеспечивать безопасность во время матча будут 600 сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Ожидается, что игру посетят от 40 до 50 тысяч болельщиков.

Напомним, после трех туров чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место с тремя победами.