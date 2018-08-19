Модернизированный грузовой вертолёт Ми-26 впервые поднялся в небо. Борт создавали для Воздушно-космических сил России

Первый полёт модернизированного грузового вертолета Ми-26Т2В, созданного специально для Воздушно-космических сил России, прошёл успешно. Серийные поставки машины должны начаться уже в следующем году. А переоснащение армии новой моделью запланировано госпрограммой до 2027 года.

Как пишет 19 августа РБК со ссылкой на РИА Новости, впервые Ми-26 поднялся в воздух на территории предприятия «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

По словам гендиректора «Вертолетов России» Андрея Богинского, успешность испытаний объясняется верными техническими решениями в новой модели.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны», — сказал он.

На сайте компании отмечается, что от базовой модели Ми-26 новый вертолет отличается современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который значительно упрощает пилотирование. Улучшения коснулись системы навигации и спутниковых средств связи. Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам.