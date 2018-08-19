Украинский легионер ФК «Нижний Новгород» не повернулся к российскому флагу во время гимна. Теперь он говорит, что молился

Инцидент произошел на сочинском стадионе «Фишт» перед матчем 7-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги «Сочи» – «Нижний Новгород» в минувшую субботу 18 августа. Перед началом встречи во время исполнения гимна России украинский легионер нижегородской команды защитник Виталий Федорив, в отличие от всех остальных футболистов, не стал поворачиваться к российскому флагу.

Украинский защитник "Нижнего Новгорода" Федорив отвернулся от флага России во время гимна перед матчем ФНЛ pic.twitter.com/gHcJMuZAZN — Toтzе (@zagibaigvozdi) 19 августа 2018 г.

После матча (1:0 в пользу «Сочи») российские журналисты и болельщики упрекнули Федорива в демонстративном неуважении к России. В официальных соцсетях «Нижнего Новгорода» фанаты потребовали расторгнуть контракт с игроком. На текущий момент все критичные комментарии удалены администраторами официальных пабликов, а наиболее активные участники дискуссии забанены.

В воскресенье, 19 августа, пресс-служба нижегородского клуба выступила с официальным заявлением, что украинец на самом деле молился, поэтому не повернулся вовремя к флагу России.

«Мое глубокое убеждение, что спорт — вне политики. С уважением отношусь к гимну и флагу любой страны. Так что прошу в моих действиях не усматривать никакой политической подоплеки», — заявил сам Федорив.

Это уже не первый подобный случай. Как минимум еще один раз Федорив проигнорировал обычай поворачиваться к флагу во время исполнения гимна в первом туре ФНЛ, когда «Нижний Новгород» встречался с «Мордовией».

Виталий Федорив — воспитанник киевского «Динамо». Ранее выступал за украинские клубы «Говерлу», «Олимпик» и «Кривбасс». Также на его счету два матча за национальную сборную. В России он выступал за пермский «Амкар». За «Нижний Новгород» играет с февраля 2018 года.