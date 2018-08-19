Потоп в Киеве. Водители затопленных автомобилей эвакуируются через крыши, пострадали раскопки улицы XI века

Киев практически погрузился под воду из-за сильных ливней. Как сообщает 19 августа УНИАН, от затопления пострадали торговые центры, подземные стоянки и дорожные магистрали.

В минувшую субботу, 18 августа, в столице Украины прошла гроза со шквалами ветра до 15-18 м/с, сильным дождем, который продолжался до конца ночи.

Самая тяжелая ситуация возникла у станции метро «Дворец Спорта» в самом центре города. У находящегося рядом ТЦ «Гулливер» затопило подземный паркинг, супермаркет и ресторан. Больше всего пострадала парковка, где уровень воды, по словам очевидцев, достигал шеи взрослого человека. Из-за повышенной влажности перегорела проводка.

Улица Бассейная рядом с торговым центром больше напоминала реку: водители оставляли автомобили, некоторым приходилось эвакуироваться через крыши.

Также от потопа пострадали раскопки старинной улицы ХІ-ХІІ веков на Почтовой площади. Об этом сообщают археологи в Facebook. Воду приходится откачивать вручную.

Между тем, синоптики предупредили, что 19 августа в Киеве непогода продолжится: ожидается новая гроза и возможное подтопление, град и шквальный ветер.