Новым премьер-министром Словении стал бывший комик, прославившийся пародиями на премьер-министров

Парламент Словении выбрал нового премьер-министра, в прошлом работавшего комиком и политическим сатириком. Им стал Марьян Шарец, чью кандидатуру поддержали 55 членов парламента. Как сообщает rtvslo.si, против высказался 31 депутат.

40-летний Марьян Шарец стал самым молодым главой правительства в истории Словении. С 2010 года он занимал должность мэра города Камника, а в 2017-м проиграл на президентских выборах, уступив нынешнему лидеру во втором туре.

До политической карьеры Шарец занимался сатирой. Причем политика была одной из его излюбленных тем, принесшей ему славу. Одними из самых известных его номеров были пародии на бывших премьер-министров Янеза Яншу и Андрея Баюка.

Несмотря на то, что он больше 8 лет уже полностью посвятил себя настоящей политике, многие словенцы до сих пор ассоциируют его с комиком и клоуном.