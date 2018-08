Более 350 человек погибли в Индии из-за наводнения. Эвакуированы около 800 тысяч

В результате наводнения и ливней в штате Керала на юго-западе Индии погибли 357 человек. Об этом 19 августа сообщает India Today.

По данным издания, только за последние сутки непогода унесла жизни 33 человек. Из-за ливней, которые обрушились на штат в начале августа, несколько городов оказались практически полностью затоплены, уровень воды в реках постоянно повышается. Закрыт местный аэропорт Кочин.

