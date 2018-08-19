В Петербурге продолжают исчезать тонны еды. На этот раз пропал грузовик с экомаслом

Двадцать тонн масла подсолнечника исчезли со склада в Петербурге. В операции участвовал белый большегруз.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, в полицию Фрунзенского района с заявлением обратился генеральный директор московской компании, которая занимается производством экомасла подсолнечника. По словам предпринимателя, вечером 15 августа с территории рынка на Салова, 52 вывезли 20 тонн продукта. Похищенный груз перемещался на белом Renault. Ущерб бизнесмен оценил в полтора миллиона рублей.

«В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию возможных злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Ранее стало известно, что со складов в Петербурге пропали больше 50 тонн рыбы и мяса. Товар вывезли на синем Volvo с поддельными номерами.