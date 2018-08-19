Сергея Удальцова госпитализировали из СИЗО на пятый день голодовки против пенсионной реформы

Госпитализацией обернулась голодовка координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, который с 14 августа находится под 30-дневным арестом. Об этом 19 августа сообщается на официальной странице Удальцова в «Фейсбуке».

Оппозиционер госпитализирован в 52-ю городскую больницу Москвы по результатам осмотра врача, который измерил арестованному давление, взял экспресс-анализ крови на сахар. Сам Удальцов жаловался на боли в почках. Сейчас ему поставлен предварительный диагноз «обезвоживание», рассказал член Московской ОНК Иван Мельников, в присутствии которого и была вызвана скорая. Напомним, оппозиционер объявил голодовку в знак протеста против повышения пенсионного возраста.

14 августа Сергея Удальцова задержали за повторное нарушение при организации митинга против пенсионной реформы. Ему назначили 30 суток административного ареста. Сам митинг прошел 28 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Он был согласован с московскими властями, в нем приняли участие около 6,5 тыс. человек. Обвинение посчитало, что оппозиционер сжигал портреты людей, напоминавших глав государства, в рамках некой другой, несанкционированной, акции.