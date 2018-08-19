Фигурант дела «Нового величия» попросил из СИЗО о финансовой и моральной помощи

Один из фигурантов дела «Нового величия», 30-летний Дмитрий Полетаев, заявил, что нуждается в моральной и финансовой поддержке. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на письмо Полетаева, которое он написал матери. Также он попросил помочь ему освободиться из СИЗО, где он находится с 16 марта 2018 года.

По словам Полетаева, он «стал жертвой провокатора и подстрекателя, который ловко и цинично внедрился в группу». По его словам, этот человек пытался «сделать обычных людей боевиками» и обучил участников «Нового величия» «идеалистическим мировоззрениям», чтобы тонко манипулировать ими. При этом имя провокатора не называется.

Находясь в СИЗО, Полетаев понял, каково находиться в месте, «где тебя везде на 80% ограничивают». Это письмо Дмитрий Полетаев написал еще 4 августа 2018 года из следственного изолятора.

Ранее суд отпустил под домашний арест двух других фигурантов дела — Анну Павликову и Марию Дубовик. Содержание в СИЗО 18-ти и 19-ти летней девушек вызвало общественное возмущение, в итоге из изолятора их отпустили. При этом по делу также проходят 8 молодых людей: Руслан Костыленков, Рустам Рустамов, Вячеслав Крюков, Сергей Гаврилов, Петр Карамзин, Павел Ребровский, Дмитрий Полетаев, Максим Рощин. Большинство из них также находятся в СИЗО все время следствия, однако за них пока никто активно не заступался.