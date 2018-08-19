Следователи назвали имя подозреваемого в мошенничестве в РКК «Энергия»

Следователи задержали заместителя генерального директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Об этом 19 августа сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

Белобородову и его подельникам уже предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ). В СК уточнили, что в расследовании принимает участие Управление «П» ФСБ. В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством в суд об избрании меры пресечения задержанным.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что следователи «выявили подозреваемых в получении взяток в РКК "Энергия"».