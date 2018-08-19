Происшествия
Следователи назвали имя подозреваемого в мошенничестве в РКК «Энергия»
Следователи задержали заместителя генерального директора РКК «Энергия» Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Об этом 19 августа сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.
Белобородову и его подельникам уже предъявлено обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ). В СК уточнили, что в расследовании принимает участие Управление «П» ФСБ. В ближайшее время следователь выйдет с ходатайством в суд об избрании меры пресечения задержанным.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что следователи «выявили подозреваемых в получении взяток в РКК "Энергия"».
Справка:
Напомним, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее обратился в Счетную палату с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность РКК "Энергия". В госкорпорации подчеркнули, что сотрудничают с силовыми ведомствами для выявления коррупции в компании.
РКК "Энергия" — основной в России разработчик ракетной и космической техники. В том числе, ракет-носителей, баллистических ракет и спутников. Гендиректор РКК Владимир Солнцев недавно подал в отставку. Всех руководителей отрасли пообещали проверить после дела о госизмене в ЦНИИМаше.