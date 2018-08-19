В лесу у Пулково нашли мёртвую женщину без лица

Труп женщины обнаружили любители лесных прогулок у петербургского аэропорта. Смерть стёрла у погибшей признаки индивидуальности.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, накануне с утра в лесополосе за КАД, рядом с границей зоны транспортной безопасности аэропорта Пулково, горожане заметили труп женщины. О находке они сообщили в полицию.

На вид умершей около 40 лет. Одета в синие спортивные штаны, кофту с принтом фотографий различных городов и белые кроссовки.

Личность погибшей пока не установили. По предварительным данным, смерть наступила около четырёх недель назад, за это время лицо женщины стало неузнаваемым.