ВВС США впервые показали, как истребитель F-35A стреляет из встроенной пушки. Она делает до 50 выстрелов в секунду

Истребители F-35A в рамках подготовки летного состава впервые использовали встроенную 25-миллиметровую пушку. Издание The Aviationist опубликовало кадры испытаний.

Летчики 388-го истребительного крыла ВВС США для поражения наземных целей использовали пушку GAU-22/A Equalizer. Она была создана «с учетом требований малозаметности», пишет издание. Разработала пушечную установку компания General Dynamics. У нее четыре ствола, боезапас — 180 снарядов, которые вылетают со скоростью до 50 выстрелов в секунду.

«Встроенная пушка F-35A позволяет истребителям сохранять скрытность от воздушных противников, а также более точно стрелять по наземным целям, давая пилотам большую тактическую гибкость», – сообщили в ВВС США.