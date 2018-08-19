Соперник превратил лицо бойца Александра Емельяненко в кровавую кашу, но судьи засчитали ничью

Бывший петербургский боец Александр Емельяненко, сейчас выступающий за грозненский клуб «Ахмат», получил тяжелые травмы после боя с американцем Тони Джонсоном на WFCA 50 в Москве 18 августа. Сразу после боя его лицо было в очень плохом состоянии – в рассечениях, гематомах и залитое кровью. Он был доставлен на скорой в больницу.

Джонсон же почти не получил серьезных повреждений, но рефери присудили ничью.

Позже, уже из больницы, российский боец в «Инстаграме» опубликовал селфи со следами боя с Джонсоном, подписав его: «Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!»

Напомним, в ноябре 2016-го Емельяненко вышел из колонии — он отбывал наказание за изнасилование домработницы. Воронежский суд заменил срок в колонии на два года исправительных работ. Входили ли выступления на ринге в «исправительные работы» — неизвестно. Вскоре после освобождения Емельяненко подписал контракт с грозненским клубом «Ахмат». С тех пор он одержал в шести поединках пять побед, еще один — с Джонсоном накануне — закончился вничью.