В РКК «Энергия» нашли взяточников. Они дают признательные показания

Следователи ГСУ СК РФ по Московской области нашли в ракетно-космической корпорации "Энергия" подозреваемых в получении взяток. Как пишет 19 августа Russia Today со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

«Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия, в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания», — заявили в госкорпорации.

Имена подозреваемых пока не разглашаются, источники сообщили СМИ, что в получении взяток подозревают «целый коллектив специалистов высшего звена».

Напомним, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ранее обратился в Счетную палату с просьбой проверить финансово-хозяйственную деятельность РКК "Энергия". В госкорпорации подчеркнули, что сотрудничают с силовыми ведомствами для выявления коррупции в компании.

РКК "Энергия" — основной в России разработчик ракетной и космической техники. В том числе, ракет-носителей, баллистических ракет и спутников. Гендиректор РКК Владимир Солнцев недавно подал в отставку. Всех руководителей отрасли пообещали проверить после дела о госизмене в ЦНИИМаше.