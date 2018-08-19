600 гвардейцев обеспечат безопасность на матче «Зенит» - «Урал». На нем ждут более 40 тысяч зрителей

600 сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечат безопасность при проведении матча «Зенит» – «Урал» 19 августа, в воскресенье, на арене «Санкт-Петербург». Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, на матче ожидается около 40 тысяч зрителей.

Их безопасность обеспечат около 300 сотрудников ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Им помогут еще 300 военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

Гвардейцы будут находиться в местах наибольшего скопления граждан – у ближайших к стадиону станций метрополитена, на Яхтенном мосту, вблизи кассовых павильонов.

Напомним, после трех туров чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» занимает первое место с тремя победами.