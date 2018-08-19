Красную ветку метро парализовало из-за упавшего на пути мужчины в военной форме

Четыре станции на красной линии петербургской подземки прервали работу утром 19 августа. В 11.20 в социальных сетях очевидцы сообщили о том, что не работают станции «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Автово» и «Кировский завод».

В справочной метро «Фонтанке» подтвердили информацию о временном прекращении движения поездов с «Проспекта Ветеранов» до «Кировского завода» по технической причине. Сообщение будет восстановлено в ближайшее время.

По информации очевидцев, причиной сбоя стал упавший на пути мужчина в военной форме. Инцидент произошёл на станции «Автово». Пострадавшего вытащили на платформу, он жив. Как сообщил читатель «Фонтанки» Игорь, «молодой боец попал под поезд, на месте работали сотрудники МЧС и охрана метрополитена, также с бойцом находился ефрейтор. Скорее всего, старший сослуживец (сопровождающий). Он очень сильно нервничал. Бойцу оказывали медицинскую помощь, было видно сильные ушибы, царапины, гематомы, кровоточащие раны, состояние шоковое».