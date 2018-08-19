Бывший австралийский теннисист организовывал договорные матчи и торговал наркотиками

Экс-теннисист из Австралии Айзек Фрост приговорен к 220 часам общественных работ судом Брисбена. Как пишет 19 августа tennisworldusa.org, он признался в организации договорного матча и сбыте наркотиков.

Фрост в 2016 году договорился со своим товарищем Оливером Андерсоном о том, что тот проиграет один из сетов матча на Челленджере в Виктории. Таким образом теннисист заработал на тотализаторе. Судья Энтони Гетт заявил, что тем самым Фрост «поставил под угрозу возможность букмекерских контор установить справедливую ставку, а добросовестные игроки не могли сделать адекватную ставку на теннисный матч». Экс-теннисиста приговорили к 220 часам обязательных работ.

При этом виновен Фрост оказался не только в организации договорного матча. Он также признался в хранении и сбыте целого ряда наркотиков — как растительного происхождения, так и синтетических. Он их продавал в том числе другим теннисистам.

Отметим, Айзек Фрост был 458-й ракеткой мира — теннисисты, занимающие невысокие места в рейтингах, зачастую практикуют участие в договорных матчах и их организацию. Фрост отличается тем, что этого бизнеса ему не хватило, и он также занялся торговлей наркотиками.