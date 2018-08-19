Петербурженка рассказала о нездоровых отношениях шестилетнего сына и взрослого мужчины

По подозрению во взрослой любви к детсадовцу в Петербурге арестован 40-летний гость из Белоруссии. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 августа.

По информации нашего издания, 20 июня в полицию с заявлением обратилась 35-летняя горожанка. Она рассказала, что в съёмной квартире на улице Турку гражданин Белоруссии вступал в половые сношения с её шестилетним сыном. Такие отношения продлились с сентября 2017-го по март 2018 года.

Подозреваемого задержали 12 августа, 40-летний мужчина взят судом под стражу. Возбуждено уголовное дело по ст.134 ч.2 УК РФ (мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).