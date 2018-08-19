Синоптики предупреждают о грозе и ливнях в Петербурге

Дождь с грозой ожидаются в Петербурге днем в воскресенье, 19 августа. Об этом сообщают синоптики Росгидромета.

Ветер будет юго-западным, при грозе его порывы достигнут 12-14 м/с. Температура воздуха днем составит около 20 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет понижаться.

В понедельник, 20 августа, ожидается переменная облачность, ближе к вечеру – небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 3−8 м/с. Температура ночью до +15 гр., днем до +21 гр.

Во вторник, 21 августа, солнце спрячется за облаками. Пойдет дождь, местами — сильный. Возможна гроза. Ветер ночью южный, юго-западный, днем западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +14 гр., днем — до +18 гр. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем — повышаться.

Напомним, на прошлых выходных горожане могли наблюдать смерчи https://www.fontanka.ru/2018/08/12/053/ над Финским заливом, град, грозу и ливень в Петербурге и Ленобласти.