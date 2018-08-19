США готовят санкции против строительства газопровода «Северный поток-2»
Власти США подготовили новые санкции, главная цель которых – помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Как сообщает The Wall Street Journal, новые санкции могут вступить в действие в течение нескольких недель.
Ограничения коснутся компаний, которые строят газопровод, а также банков и других фирм, финансирующих «Северный поток-2». Вашингтон опасается, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа.
Напомним, в минувшую субботу, 18 августа, под Берлином прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Помимо прочего, лидеры обсудили строительство газопровода «Северный поток-2». Меркель подчеркнула, что после его открытия Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера, а Путин заявил, что это вполне возможно. Оба лидера подчеркнули, что не нужно политизировать строительство газопровода.
Справка:
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Укладка труб для «Северного потока-2» в Балтийском море началась в июле 2018 года, сообщалось в презентации финансового директора немецкой компании Uniper, выступающей партнером «Газпрома» по проекту, Кристофера Дельбрюка. Ожидается, что строительство газопровода завершится в конце 2019 года.