США готовят санкции против строительства газопровода «Северный поток-2»

Власти США подготовили новые санкции, главная цель которых – помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2» между Россией и Германией. Как сообщает The Wall Street Journal, новые санкции могут вступить в действие в течение нескольких недель.

Ограничения коснутся компаний, которые строят газопровод, а также банков и других фирм, финансирующих «Северный поток-2». Вашингтон опасается, что новый газопровод усилит зависимость Европы от российского природного газа.

Напомним, в минувшую субботу, 18 августа, под Берлином прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Помимо прочего, лидеры обсудили строительство газопровода «Северный поток-2». Меркель подчеркнула, что после его открытия Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера, а Путин заявил, что это вполне возможно. Оба лидера подчеркнули, что не нужно политизировать строительство газопровода.