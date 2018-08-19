В Ставрополье автобус въехал в зерновоз. Два человека погибли, более 20 пассажиров получили ранения

Следовавший из Грузии в Краснодар автобус врезался в грузовик в Ставропольском крае в ночь на 19 августа.

Как сообщили в региональном МЧС, информация о ДТП спасателям поступила около четырёх утра. На 295 км автодороги «Кавказ» произошло столкновение рейсового автобуса «Тбилиси— Краснодар» и зерновоза КамАЗ. По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии стал водитель автобуса, он не справился с управлением и въехал в большегруз, следовавший перед ним.

В автобусе находились 40 пассажиров и двое водителей. Как пишет «Медуза» со ссылкой на ТАСС, в аварии погибли два человека и не менее 26 пострадали. В больницы доставили 17 человек, в том числе пятерых детей. Пострадавших госпитализировали в лечебные учреждения Невинномысска и Пятигорска.

Для участников ДТП спасатели организовали пункт временного размещения в селе Куршава, там остаются 22 человека. Их доставят в Краснодар на другом автобусе.