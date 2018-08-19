«Очевидно, что Марию пытаются сломить». Задержанную в США Бутину переводят в одиночную камеру
Марию Бутину, задержанную в США по подозрению в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента, перевели в новую тюрьму. Об этом 19 августа сообщает посольство РФ в США.
Дипломаты уточнили, что содержаться Бутина теперь будет в одиночной камере.
«Нас все больше беспокоит ситуация со студенткой М.Бутиной, арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению. Ее положение продолжает ухудшаться. Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», – говорится в сообщении посольства.
Из тюрьмы в Вашингтоне Бутину перевели в город Александрия, причем этапировали туда в кандалах и забрали все ее вещи – «включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены».
В российском посольстве уже пообещали продолжить добиваться освобождения Бутиной.
Справка:
Марию Бутину задержали в США 15 июля. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.