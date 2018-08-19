«Очевидно, что Марию пытаются сломить». Задержанную в США Бутину переводят в одиночную камеру

Марию Бутину, задержанную в США по подозрению в работе на российское правительство в качестве незарегистрированного иноагента, перевели в новую тюрьму. Об этом 19 августа сообщает посольство РФ в США.

Дипломаты уточнили, что содержаться Бутина теперь будет в одиночной камере.

«Нас все больше беспокоит ситуация со студенткой М.Бутиной, арестованной американскими властями по явно надуманному обвинению. Ее положение продолжает ухудшаться. Очевидно, что Марию пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить», – говорится в сообщении посольства.

Из тюрьмы в Вашингтоне Бутину перевели в город Александрия, причем этапировали туда в кандалах и забрали все ее вещи – «включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены».

В российском посольстве уже пообещали продолжить добиваться освобождения Бутиной.