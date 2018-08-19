Матвиенко похоронила «либеральный проект миропорядка». Новыми центрами силы она назвала Китай, Индию и Бразилию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что «либеральный проект миропорядка» провалился, а новые центры силы формируются в Азии и Южной Америке. Как передает 19 августа РБК, об этом сенатор заявила в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам Матвиенко, либерализм в том виде, который он приобрел в США и Евросоюзе, не привлекателен для большей части населения Земли. По мнению главы верхней палаты российского парламента, такая идеология отпугивает остальной мир. Причина этого в том, что либерализм лишился своих базовых принципов — «гуманизма, свободы слова, мнений, информации, толерантности». Матвиенко заявила, что их сменили «попрание традиционных ценностей, подмена правдивой информации так называемыми «фейковыми» новостями, нетерпимость к инакомыслию, особенно в сфере политики».

Спикер Совфеда уверена, что именно западные страны стали «главными генераторами турбулентности, нарастания хаоса, непредсказуемости в международных отношениях в целом». При этом она подчеркнула, что возникают новые «центры силы», поскольку в международных отношениях «произошел разлом».

«Я имею в виду возникновение новых экономических и финансовых центров силы таких, как Китай, Индия, Бразилия. На подходе ряд других государств Азии, Африки. Происходит их сближение, координация действий», — заявила Валентина Матвиенко.