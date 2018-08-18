Путин и Меркель три с половиной часа обсуждали Сирию, Украину и «Северный поток-2»

Под Берлином поздним вечером 18 августа завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Они продлились около трех с половиной часов.

Встреча проходила в правительственной резиденции Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Путин и Меркель долгое время беседовали с глазу на глаз без переводчиков в беседке резиденции. В расширенном составе переговоры прошли в рамках рабочего обеда. С российской стороны в них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом встречи Путин и Меркель обозначили ее главные темы — сирийский конфликт, ситуация на Украине, а также строительство газопровода «Северный поток-2». Меркель подчеркнула, что после его открытия Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера, а Путин заявил, что это вполне возможно.

Напомним, в Германию российский президент прилетел из Австрии, где посетил свадьбу главы МИД этой страны Карин Кнайсль. Он подарил молодоженам картину, самовар и маслобойку, сказал тост на немецком и станцевал с невестой.