В центре Киева ЗРК «Бук» въехал в здание

Зенитный ракетный комплекс «Бук» въехал в здание бизнес-центра в центре украинской столицы. Как сообщает 18 августа «Громадское», боевая машина возвращалась с репетиции парада к Дню независимости.

Фасад бизнес-центра Astarte на улице Ярославской получил незначительные повреждения. «Бук» двигался задним ходом, когда врезался в здание. ЗРК после аварии забрали на буксире. За инцидентом наблюдали много прохожих, которые пришли смотреть на репетицию парада. По предварительной информации, никто не пострадал.