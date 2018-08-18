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18.08.2018 22:38
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СОБР Росгвардии нашел в сауне трехэтажной квартиры владельца самой дорогой шавермы Петербурга. Силовиков атаковали дети задержанного

Оперативники экономической полиции Петербурга и СОБР Росгвардии задержали бизнесмена Мурада Мурадяна, к которому имеет многомиллионные претензии Росгосстрах. 18 августа сотрудники пришли в трёхэтажную квартиру подозреваемого на проспекте Ударников. Когда Мурадяна нашли за поленницей, дети попытались вызволить отца из плена. СОБР терпел, но, в конце-концов, положил их. «Фонтанке» удалось выяснить подробности этой истории.

По информации нашего издания, около 14 часов 18 августа оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и СОБР Росгвардии пришли в квартиру на проспекте Ударников, где, по их данным, должен был находиться петербургский предприниматель Мурад Мурадян.

Напомним, «Фонтанка» подробно описала конфликт Мурадяна c соучредителем по шаверме, кровавую развязку в духе Тарантино, когда киллеры убили не того, и рассказывала о его борьбе с холдингом «Адамант». Новое дело — связующая нить между двумя историями, которая объясняет, откуда могли появиться заказное убийство и взяться деньги на амбициозную стройку, помешавшую планам миллиардера Игоря Лейтиса.

Сразу правоохранителям дверь не открыли, но после того, как силовики припугнули, что её сломают, они вошли. Какое-то время на их пути стояла супруга Мурадяна. Преодолев препятствие, СОБР неожиданно понял, что зашёл в трехэтажную квартиру. Тогда сотрудники разбрелись по пространствам. Первоначально не обнаружив подозреваемого, они начали обследовать территорию тщательнее и примерно через 15 минут на третьем этаже в сауне за поленницей дров откопали искомого мужчину. 

Когда его начали транспортировать на выход, то дети внезапно вступились за отца. Как стало известно «Фонтанке», их было двое — 90-го и 96-го года рождения. Дочь попыталась сорвать маску с одного из сотрудников СОБРа и попала изящными ногтями с маникюром ему в глаз. А сын постарался отнять у другого спецназовца автомат. 

Вербальная профилактика к нужному результату не привела, поэтому молодые люди оказались на полу. После чего Мурада Мурадяна, наконец, посадили в машину и отправили к следствию. 

К вечеру 18 августа Мурадян был задержан на двое суток, а следователь готов выйти с требованием об аресте.


© Фонтанка.Ру
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