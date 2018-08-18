18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +20
$ 66.88р
76.18р
21:52 18.08.2018
Расширенный поиск

Общество
18.08.2018 21:32
Печать

Разработчики показали, как будут жить астронавты на окололунной станции

Жилой комплекс для будущей международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway продемонстрировала американская компания Lockheed Martin. Об этом 18 августа пишет издание Naked Science.

Прототипом жилого комплекса стал модуль «Донателло». Его построили для NASA, чтобы доставлять грузы на Международную космическую станцию, но он так и не вышел в космос. Сейчас специалисты с помощью дополненной реальности изменили внутренности модуля таким образом, чтобы они отвечали потребностям четырёх астронавтов. В капсулу поместили научное оборудование, систему жизнеобеспечения, спальные места, тренажеры и роботизированное рабочее место. Предполагается, что люди в космическом жилье будут находится от 30 до 60 дней.

«Подумайте об этом, как о доме на колесах в космосе. Представьте, когда вы живете в трейлере, ваш стол превращается в кровать, остальные вещи тоже постоянно перемещаются, чтобы предоставить вам максимум полезного пространства. Это как раз то, чем мы занимаемся», — рассказал менеджер проекта Билл Пратт.

Жилой модуль должен отправиться с Земли в 2025 году. Станцию Gateway намереваются использовать в качестве отправной точки для экспедиции к Марсу, которая должна состояться в 2033 году.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
17.08.2018 19:54

В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы»
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.08.2018 12:30

Аэрофлот получил сразу два самолета Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок шестой и сорок седьмой российский самолёт Sukhoi Superjet 100
Setl City
17.08.2018 11:49

В ЖК «Москва» завершаются кровельные работы

Кровельные работы в ЖК бизнес-класса «Москва», который Setl City возводит в Московском районе Петербурга, перешли в финальную стадию
ГК «Эталон»
17.08.2018 11:42

Группа «Эталон» запустила сайт своего Производственного блока

Группа «Эталон» запустила новый корпоративный сайт своего Производственного блока – компании «ЭталонСтрой», которая объединяет все производственные, строительные и сервисные активы Группы
Магазин Кей
17.08.2018 10:00

Сеть магазинов КЕЙ предлагает 100% кэшбэк стоимости аксессуара

Готовишься покупать технику к новому учебному году? Приходи в КЕЙ за выгодными акциями. Магазин возвращает 100% цены аксессуара бонусами на карту при покупке основного товара стоимостью от 10 000 руб.
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 17:48

«Богемия» получила инженерное оснащение

Строительство дома бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» возводит в Московском районе, подошло к финальной стадии
Фестиваль Geek Picnic
16.08.2018 16:38

Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает петербуржцев стать героями «Матрицы», «Звездных Войн» и «Мстителей». Попробовать себя в качестве звезды короткометражного видео можно на международном фестивале Geek Picnic
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 15:06

В «Цивилизации» построен первый детский сад

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга
Setl City
16.08.2018 12:03

Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова
16.08.2018 12:00

«Алмаз – Антей» представит свои разработки на форуме «Армия-2018»

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2018».
ГК «Эталон»
15.08.2018 17:37

ЖК «Дом на Блюхера» получил аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовало жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»