Разработчики показали, как будут жить астронавты на окололунной станции

Жилой комплекс для будущей международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway продемонстрировала американская компания Lockheed Martin. Об этом 18 августа пишет издание Naked Science.

Прототипом жилого комплекса стал модуль «Донателло». Его построили для NASA, чтобы доставлять грузы на Международную космическую станцию, но он так и не вышел в космос. Сейчас специалисты с помощью дополненной реальности изменили внутренности модуля таким образом, чтобы они отвечали потребностям четырёх астронавтов. В капсулу поместили научное оборудование, систему жизнеобеспечения, спальные места, тренажеры и роботизированное рабочее место. Предполагается, что люди в космическом жилье будут находится от 30 до 60 дней.

«Подумайте об этом, как о доме на колесах в космосе. Представьте, когда вы живете в трейлере, ваш стол превращается в кровать, остальные вещи тоже постоянно перемещаются, чтобы предоставить вам максимум полезного пространства. Это как раз то, чем мы занимаемся», — рассказал менеджер проекта Билл Пратт.

Жилой модуль должен отправиться с Земли в 2025 году. Станцию Gateway намереваются использовать в качестве отправной точки для экспедиции к Марсу, которая должна состояться в 2033 году.