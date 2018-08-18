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18.08.2018 20:51
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На день матча «Зенит» - «Урал» в Петербурге ввели ограничения движения

Ограничения движения транспорта в некоторых районах Петербурга запланированы в связи с проведением футбольного матча «Зенит» – «Урал» на стадионе «Санкт-Петербург» 19 августа. Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, вводятся следующие ограничения движения транспортных средств:

– с 00.00 до 24.00 19 августа запрет на остановку: Северная дорога, Южная дорога, Бодров пер., ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Крестовский пр. от ул. Рюхина до Южной дороги, Бодров пер., Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул., Беговая ул. от Приморского пр. до ул. Савушкина, Яхтенная ул. от ул. Савушкина до Приморского пр.

– с 16.00 до 24.00 19 августа будут установлены следующий дорожные знаки. «Движение запрещено»: по наб. Гребного канала в направлении от Бодрова пер. к Северной дороге, Крестовский пр. в направлении от ул. Рюхина к Южной дороге, Южная дорога в направлении от Крестовского пр. к Теннисной аллее, Северная дорога в направлении от Бодрова пер. к Велосипедной аллее. «Въезд запрещен»: на участке Рюхиной ул. в направлении от проезда вдоль д. 1 по Кемской ул. к Морскому пр. «Направление движения по полосам»: на Крестовском пр. за пересечением с Рюхиной ул. в направлении к Южной дороге.

– с 20.30 до 24.00 19 августа будут установлены дорожные знаки: «Въезд запрещен» на Яхтенной ул. от ул. Савушкина до Приморского пр., Приморском пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул.; «Движение направо» при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной ул.;

Также в этот период времени будет организовано одностороннее движение по Беговой ул. в направлении от Приморского пр. к ул. Савушкина.

Напомним, матч «Зенит» – «Урал» пройдет 19 августа на арене «Санкт-Петербург». Начало в 19:00.

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