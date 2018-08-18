Беженцы из Сирии, «Северный поток – 2» и конфликт на Украине. Что будут обсуждать Меркель и Путин

Транзит газа через территорию Украины должен продолжиться и после строительства «Северного потока – 2», Россия и Германия могут найти путь решения конфликта на Украине совместно, а спорные моменты в отношениях двух стран может разрешить только диалог. Меркель сделала заявление перед переговорами с Путиным, российский президент ее поддержал.

Встреча российского и немецкого лидеров проходит в резиденции Мезеберг в Германии 18 августа, трансляцию ведет ТАСС. Перед началом переговоров лидеры двух стран кратко высказались о ключевых моментах беседы, основной темой которой будет строительство газопровода «Северный поток – 2» и ситуация на Украине. Меркель высказалась в пользу сохранения роли Киева как страны-транзитера, Путин ответил, что новый газопровод сохранит такую возможность.

Российский лидер отметил, что прогресса в поиске решений по Донбассу нет, но он готов продолжать это решение искать. Меркель придерживается аналогичной позиции и верит в необходимость действовать совместно.

Так же, судя по словам Путина, на встрече будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, в первую очередь «применительно к Сирии» и возможности создания условий для возвращения беженцев домой.

На переговоры Владимир Путин прилетел из Австрии, куда его пригласили на свадьбу главы МИД Карин Кнайсль. Он подарил молодоженам картину, самовар и маслобойку, сказал тост на немецком, станцевал с невестой и не только.