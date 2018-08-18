Обладатель Кубка Стэнли хоккеист Александр Овечкин стал отцом

У нападающего сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон Кэпитлс» Александра Овечкина 18 августа родился сын. Об этом сообщила в своём Instagram жена форварда Анастасия Овечкина.

Роды проходили в США. Это первый ребёнок в семье действующего обладателя Кубка Стэнли – главного приза в Национальной хоккейной лиге. Имя мальчика пока неизвестно.

Анастасия и Александр сыграли свадьбу в июле 2017 года.