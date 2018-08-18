Путин приехал на свадьбу в Австрию с масловыжималкой, самоваром и картиной. И станцевал с невестой

Российский президент Владимир Путин подарил главе австрийского МИДа Карин Кнайсль и ее супругу тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с изображением сельских мотивов. Тост глава государства произнес на немецком.

О подарках молодоженам рассказывает РБК со ссылкой на ТАСС. На церемонию 18 августа президент привез не только цветы. На картине, как уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, изображены места, откуда родом супруг Кнайсль, Вольфганг Мейлингер.

Путин на свадьбе танцевал, и не только с новобрачной, а когда произносил поздравительную речь, поблагодарил за приглашение и возможность вновь побывать в Австрии и посетить «столь живописное место». Говоря на немецком, он пожелал молодоженам долгих совместных лет и счастья в семье.

Песков также отметил, что на празднике Путин успел кратко переговорить с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. В скором времени российский президент встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.