Фейерверк из осколков чугунного люка накрыл машины на набережной Екатерингофки

Люк не выдержал нагрузки на проезжую часть и распался на мелкие кусочки прямо под колёсами автомобиля в Кировском районе Петербурга. Град из чугунных осколков накрыл автомобили.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Марина 18 августа, около 15:30 на своём автомобиле она проезжала по набережной реки Екатерингофки. Напротив 25 дома раздался громкий треск, под колёсами машины лопнула крышка люка. «Вылетел фейерверк осколков и повредил мою машину и следующую за мной. А шедшее третьим такси въехало в открытый люк», — рассказала горожанка.

По словам девушки, отколотые чугунные частицы задели левое заднее колесо и дверь в машине Марины.

Люк обслуживает «Водоканал», на предприятии пояснили, что ситуации, когда люк трескается – не являются чем-то экстраординарным. На данный момент коммунальная яма закрыта новой крышкой.