Порошенко законодательно разрешил «Укроборонпрому» не платить долг перед Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который освобождает предприятия концерна «Укроборонпром» от уплаты пени по расторгнутым договорам с российскими компаниями. Подпись под документом глава государства поставил 18 августа.

Об этом сообщается на сайте президента. Закон запрещает взимать с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины долги, образовавшиеся перед российскими компаниями. Кроме того, документ обязывает прекратить открытые производства и не допускает возможности открывать новые по делам о банкротстве предприятий ОПК.

Верховная рада приняла закон в июле этого года. Меру назвали необходимой из-за введенных Киевом санкций, после которых предприятия не смогли исполнять обязательства по договорам с Россией.