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18.08.2018 19:11
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Новые Кресты атаковали квадрокоптеры с грузом для арестантов. УФСИН не стреляет, а ловит их вручную

На территорию Новых Крестов с воздуха уже пару дней валятся грузы, предназначенные только для арестованных. Сегодня в руках сотрудников УФСИН уже 15 мобильных устройств. Один квадрокоптер попал в плен, второй сумел уйти в облака. «Фонтанка» поняла, как работает схема по инновационной переброске средств связи в камеры. Замечена и прыть рядовых сотрудников.

Фото: "Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», 17 августа около 17 часов и 18 августа к трем часам ночи видеокамеры, установленные по периметру «Новых Крестов», зафиксировали квадрокоптеры, нарушившие пространство охраняемой территории. По данным нашего издания, к каждому летательному аппарату была привязана веревка длиной примерно метров в десять, на которых болтались свертки.

Понятно, что с постов охраны по нарушителям не стали открывать огонь на поражение, а наблюдали, к каким конкретно камерам подлетят машины. Заметим, что техника подобной переброски в наше время организована так: квадрокоптер с грузом, управляемый издалека, зависает так, чтобы пакет оказался перед окном камеры. Оттуда его уже осторожно втягивают внутрь, отвязывают посылку и отпускают аппарат владельцу на новый заход.

Однако в эти выходные у организаторов «гуманитарного моста» произошли сбои. 17 августа груз отцепился самостоятельно и упал на внутреннюю территорию учреждения. Там оказались десять мобильных телефонов, зарядки и гарнитура к ним.

Фото: "Фонтанка.ру"

А 18 августа вольный пилот не рассчитал дистанцию, и машина спустилась на такую непозволительную высоту, что один из сотрудников следственного изолятора сумел подпрыгнуть, ухватиться за веревку, после чего квадрокоптер «Phantom» рухнул ему в руки. Вместе с ним и еще пять гаджетов с кабелями USB.

«Фонтанка» позволяет себе предположить, что потеря техники вряд ли остановит коллег по ремеслу тех, кто вынужденно находится в изоляции.


© Фонтанка.Ру
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