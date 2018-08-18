Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая. Эксперты связывают это с распродажей

В среднем на 7 процентов выросли оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 10 по 17 августа. Бензин Аи-92 подорожал на 6,72% до 46,137 тысяч рублей за тонну, Аи-95 — на 7,4% до 49,399 тысяч.

Рост произошел впервые с конца мая, когда Кремль принял экстренные меры, чтобы предотвратить резкий скачок цен на топливо. Нефтяные компании согласились не повышать розничные цены в обмен на снижение стоимости акцизов.

Как сообщает «Коммерсант», нынешний рост связан с распродажей товара, купленного по высоким ценам в конце мая, независимыми участниками рынка.

В начале августа в Государственную думу РФ внесли законопроект, который предлагает ввести в России государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин. Устанавливать предельные цены с начала 2019 года будет кабмин. По мнению авторов документа, рост цен на нефтепродукты в первой половине 2018 года спровоцирован не ситуацией на рынке, а налоговым манёвром, который поставил рядовых потребителей «в уязвимое положение».