В Москве простились с Эдуардом Успенским

Одного из самых известных детских писателей России Эдуарда Успенского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РБК 18 августа.

Церемония прощания прошла в Центральном доме литераторов. Среди тех, кто проводил писателя в последний путь — режиссер Марк Розовский, артистка Клара Новикова, директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, ведущий Леонид Якубович, писательница Алла Гербер.

Днем в храме на Рябиновой улице на западе Москвы состоялось отпевание, после чего Успенского похоронили на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский умер 14 августа на 81-м году жизни после длительной болезни. Он создал таких персонажей, как Чебурашка, Крокодил Гена, Дядя Фёдор, Пёс и Кот, Гарантийные человечки, Пластилиновая ворона. Успенский также принимал участие в создании передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка», «Радионяня». «Фонтанка» побывала в Простоквашино и рассказала, как живёт населённый пункт, ставший прообразом знаменитой деревни, созданной Успенским.