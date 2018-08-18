Украина: Танкер «Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года
Представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно с припиской в порту Петербурга не покинет Херсон ближайшие три года.
Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами «Горомадьского радио» 18 августа, передают «Вести». Гданов также назвал действия моряков, которые не пустили инспекцию на борт, незаконными.
Оператор судна, компания «Ф.В. Танкер», рассказала, что экипаж уже трижды не пускал на танкер какие-либо инспекции, так как официальных претензий к судовладельцу так предъявлено и не было. Сообщение о неудовлетворительном состоянии танкера якобы анонимно поступило от одного из членов экипажа.
Накануне судовладелец заявил, что команда опасается силового захвата судна.
Справка:
Танкер «Механик Погодин» был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки по заказу канадской компании «Oil Marine Shipping and Chartering Inc.» На борту находятся 12 членов экипажа, все они граждане России. После постановки судна к причалу таможня запретила ему покидать порт и разгрузиться. Власти Украины заявили, что намерены арестовать судно, поскольку оно принадлежит компании, которая находится под санкциями Киева. Танкер приписан к порту Петербурга.
В марте 2018 года украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», приписанное к Крыму, обвинив в незаконном пересечении границы. После этого российские пограничники начали задерживать уже украинские суда, следующие через Керченский пролив.