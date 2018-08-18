Украина: Танкер «Механик Погодин» заблокирован в Херсоне на три года

Представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что российское судно с припиской в порту Петербурга не покинет Херсон ближайшие три года.

Такое заявление он сделал в разговоре с журналистами «Горомадьского радио» 18 августа, передают «Вести». Гданов также назвал действия моряков, которые не пустили инспекцию на борт, незаконными.

Оператор судна, компания «Ф.В. Танкер», рассказала, что экипаж уже трижды не пускал на танкер какие-либо инспекции, так как официальных претензий к судовладельцу так предъявлено и не было. Сообщение о неудовлетворительном состоянии танкера якобы анонимно поступило от одного из членов экипажа.

Накануне судовладелец заявил, что команда опасается силового захвата судна.