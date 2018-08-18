Арбитраж разрешил зрителям спутникового ТВ платить только за те каналы, которые им интересны

Клиенты «Триколор ТВ» вправе подключить интересные им телеканалы, не оплачивая так называемый основной пакет. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Условия абонентского обслуживания пользователей непубличного акционерного общества (НАО) «Национальная спутниковая компания» предусматривают обязательное подключение основного пакета. За отдельную плату любители футбола, детских, эротических и иных программ могли заказать дополнительные пакеты («Наш футбол», «МАТЧ! Футбол», «Весь Футбол», «Ночной», «Детский» и так далее). Кроме того, в случае неоплаты основной услуги доступ ко всем каналам приостанавливался.

Административное дело против оператора управление Роспотребнадзора возбудило по жалобе одного из его петербургских пользователей. Условие, позволяющее клиентам получать доступ к вещательной платформе «Триколор ТВ» только после активации основного платного пакета, чиновники надзорного органа сочли незаконным и ущемляющим права потребителей. Ведь закон прямо запрещает обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных. Более того, клиенты имеют право на полное возмещение убытков, причиненных нарушением их права на свободный выбор услуг. За допущенное правонарушение на НАО «Национальная спутниковая компания» чиновники наложили административный штраф в размере 14 тысяч рублей.

Требования Роспотребнадзора оператор оспорил в арбитражном суде. Компания утверждала, что взимание платы за предоставление доступа к вещательной платформе «Триколор ТВ» представляет собой аналог платы за пользование абонентской телефонной линией.

Но служители Фемиды отклонили такие доводы. Действующее законодательство предусматривает услугу по формированию абонентской линии и подключению пользовательского (оконечного) оборудования к сети связи телерадиовещания, но она предоставляется и оплачивается однократно. «Суд пришел к выводу о том, что НАО «Национальная спутниковая компания» обязывает абонентов приобретать основной пакет телеканалов в нарушение законодательства о защите прав потребителей, поскольку у абонентов отсутствует возможность приобретения того пакета телеканалов, которые ему подходят и необходимы», – констатировал арбитраж, подтверждая законность и обоснованность выводов надзорного органа.

В пресс-службе оператора отказались комментировать принятое судебное решение.

Отметим, что стоимость основного пакета («Единый»), включающего 220 телеканалов и 48 радиостанций, составляет две тысячи рублей в год. По данным самой компании, общая абонентская база «Триколор ТВ» превышает 12 млн домохозяйств.