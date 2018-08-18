18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+25°C
/ Завтра: +20
$ 66.88р
76.18р
19:25 18.08.2018
Расширенный поиск

Общество
18.08.2018 17:07
Печать

Арбитраж разрешил зрителям спутникового ТВ платить только за те каналы, которые им интересны

Клиенты «Триколор ТВ» вправе подключить интересные им телеканалы, не оплачивая так называемый основной пакет. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Условия абонентского обслуживания пользователей непубличного акционерного общества (НАО) «Национальная спутниковая компания» предусматривают обязательное подключение основного пакета. За отдельную плату любители футбола, детских, эротических и иных программ могли заказать дополнительные пакеты («Наш футбол», «МАТЧ! Футбол», «Весь Футбол», «Ночной», «Детский» и так далее). Кроме того, в случае неоплаты основной услуги доступ ко всем каналам приостанавливался.

Административное дело против оператора управление Роспотребнадзора возбудило по жалобе одного из его петербургских пользователей. Условие, позволяющее клиентам получать доступ к вещательной платформе «Триколор ТВ» только после активации основного платного пакета, чиновники надзорного органа сочли незаконным и ущемляющим права потребителей. Ведь закон прямо запрещает обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных. Более того, клиенты имеют право на полное возмещение убытков, причиненных нарушением их права на свободный выбор услуг. За допущенное правонарушение на НАО «Национальная спутниковая компания» чиновники наложили административный штраф в размере 14 тысяч рублей.

Требования Роспотребнадзора оператор оспорил в арбитражном суде. Компания утверждала, что взимание платы за предоставление доступа к вещательной платформе «Триколор ТВ» представляет собой аналог платы за пользование абонентской телефонной линией.

Но служители Фемиды отклонили такие доводы. Действующее законодательство предусматривает услугу по формированию абонентской линии и подключению пользовательского (оконечного) оборудования к сети связи телерадиовещания, но она предоставляется и оплачивается однократно. «Суд пришел к выводу о том, что НАО «Национальная спутниковая компания» обязывает абонентов приобретать основной пакет телеканалов в нарушение законодательства о защите прав потребителей, поскольку у абонентов отсутствует возможность приобретения того пакета телеканалов, которые ему подходят и необходимы», – констатировал арбитраж, подтверждая законность и обоснованность выводов надзорного органа.

В пресс-службе оператора отказались комментировать принятое судебное решение. 

Отметим, что стоимость основного пакета («Единый»), включающего 220 телеканалов и 48 радиостанций, составляет две тысячи рублей в год. По данным самой компании, общая абонентская база «Триколор ТВ» превышает 12 млн домохозяйств.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
«Терминал-Ресурс»
17.08.2018 19:54

В «Образцовом квартале 4» приступили к установке окон

В апреле этого года компания «Терминал-Ресурс» приступила к строительству четвертого малоэтажного ЖК из серии «Образцовые кварталы»
ГК «Полис Групп»
17.08.2018 17:35

Застройщик «Полис Групп» - победитель Всероссийского строительного конкурса

Компания «ТИН Групп», которая входит в ГК «Полис Групп», получила награду «За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.08.2018 12:30

Аэрофлот получил сразу два самолета Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок шестой и сорок седьмой российский самолёт Sukhoi Superjet 100
Setl City
17.08.2018 11:49

В ЖК «Москва» завершаются кровельные работы

Кровельные работы в ЖК бизнес-класса «Москва», который Setl City возводит в Московском районе Петербурга, перешли в финальную стадию
ГК «Эталон»
17.08.2018 11:42

Группа «Эталон» запустила сайт своего Производственного блока

Группа «Эталон» запустила новый корпоративный сайт своего Производственного блока – компании «ЭталонСтрой», которая объединяет все производственные, строительные и сервисные активы Группы
Магазин Кей
17.08.2018 10:00

Сеть магазинов КЕЙ предлагает 100% кэшбэк стоимости аксессуара

Готовишься покупать технику к новому учебному году? Приходи в КЕЙ за выгодными акциями. Магазин возвращает 100% цены аксессуара бонусами на карту при покупке основного товара стоимостью от 10 000 руб.
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 17:48

«Богемия» получила инженерное оснащение

Строительство дома бизнес-класса «Богемия», который «Группа ЛСР» возводит в Московском районе, подошло к финальной стадии
Фестиваль Geek Picnic
16.08.2018 16:38

Группа ЦДС приглашает на Geek Picnic

Группа ЦДС приглашает петербуржцев стать героями «Матрицы», «Звездных Войн» и «Мстителей». Попробовать себя в качестве звезды короткометражного видео можно на международном фестивале Geek Picnic
ПАО «Группа ЛСР»
16.08.2018 15:06

В «Цивилизации» построен первый детский сад

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого детского сада в жилом комплексе «Цивилизация», который компания строит в Невском районе Санкт-Петербурга
Setl City
16.08.2018 12:03

Setl City приступает к чистовой отделке квартир в первой очереди ЖК «Палацио»

Компания Setl City приступает к чистовой отделке в домах первой очереди ЖК «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова
16.08.2018 12:00

«Алмаз – Антей» представит свои разработки на форуме «Армия-2018»

АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" выступит в качестве официального партнера Международного военно-технического форума «Армия-2018».
ГК «Эталон»
15.08.2018 17:37

ЖК «Дом на Блюхера» получил аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовало жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»