В Петербурге «девушка с виноградом» и «греческий воин» заняли электрический шкаф
В Центральном районе Петербурга активисты за свой счет разукрасили электрический шкаф. По их мнению, это спасет его от расклеивания рекламы и придаст историческому району Пески более привлекательный вид.
Как сообщает общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания» в своем паблике «ВКонтакте» 18 августа, новый арт-объект расположился на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. В создании граффити принимали участие активисты вместе с уличным художником Алексеем Бурстоном. «Всю весну мы общались с нашими властями на предмет приведения в порядок уличных коллекторных шкафов. Учитывая проходящий сейчас год добровольца, большинство чиновников самых различных комитетов, а также служб поддержало нашу инициативу об очистке, оформлении, последующей защите шкафов», – рассказывают активисты.
Однако согласовать с чиновниками раскраску именно этого шкафа не удалось. «Мы пытались найти ответственную за этот уличный шкаф службу, но никто не хотел признаваться. В итоге решили немножко сэкономить бюджет Петербурга, приведя его в порядок самостоятельно», – добавили в общественном движении.
Преобразование пошарпанного электрического шкафа в арт-объект обошлось в 6 тысяч рублей, которые были собраны самими активистами. В результате, с одной стороны была нарисована девушка с виноградом, с другой – греческий воин. Сверху граффити покрыли антивандальным лаком. «Зарубежный и российский опыт показывает, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления», – заметили активисты.
На этом они останавливаться не собираются. В середине сентября с помощью краудфандингового сбора будет разукрашен следующий шкаф. Какой именно, предстоит определить участникам паблика.
Справка:
В Петербурге активно продолжается борьба с граффити. Рисунки регулярно закрашивают или просто портят.
На прошлой неделе с подстанций на Васильевском острове исчезли ленивцы художника Константина Брилевского. Граффити объявили вне закона, так как они были сделаны на имуществе ООО «Магистраль Северной столицы».
В Петербурге против граффити ополчились не только коммунальные службы, но и обычные жители. Например, художники из HoodGraff сами закрасили изображение тренера сборной России Станислава Черчесова после серии нападок вандалов на него . Портрет Данилы Багрова на свой вкус изменил борец с гомофобией. Неизвестные заглянули во двор магазина Castle Rock на Лиговском проспекте, после их визита исчез портрет лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. От изображения Виктора Цоя во дворе на Петроградской стороне осталась только надпись с названием сквера.