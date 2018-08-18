В Петербурге «девушка с виноградом» и «греческий воин» заняли электрический шкаф

В Центральном районе Петербурга активисты за свой счет разукрасили электрический шкаф. По их мнению, это спасет его от расклеивания рекламы и придаст историческому району Пески более привлекательный вид.

Как сообщает общественное движение «Центральный район за комфортную среду обитания» в своем паблике «ВКонтакте» 18 августа, новый арт-объект расположился на углу Греческого проспекта и 3-й Советской улицы. В создании граффити принимали участие активисты вместе с уличным художником Алексеем Бурстоном. «Всю весну мы общались с нашими властями на предмет приведения в порядок уличных коллекторных шкафов. Учитывая проходящий сейчас год добровольца, большинство чиновников самых различных комитетов, а также служб поддержало нашу инициативу об очистке, оформлении, последующей защите шкафов», – рассказывают активисты.

Однако согласовать с чиновниками раскраску именно этого шкафа не удалось. «Мы пытались найти ответственную за этот уличный шкаф службу, но никто не хотел признаваться. В итоге решили немножко сэкономить бюджет Петербурга, приведя его в порядок самостоятельно», – добавили в общественном движении.

Преобразование пошарпанного электрического шкафа в арт-объект обошлось в 6 тысяч рублей, которые были собраны самими активистами. В результате, с одной стороны была нарисована девушка с виноградом, с другой – греческий воин. Сверху граффити покрыли антивандальным лаком. «Зарубежный и российский опыт показывает, что на красиво оформленные заборы, шкафы и стены не клеят объявления», – заметили активисты.

На этом они останавливаться не собираются. В середине сентября с помощью краудфандингового сбора будет разукрашен следующий шкаф. Какой именно, предстоит определить участникам паблика.