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Общество
18.08.2018 16:21
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Волков: «ВКонтакте» раскрывает личные данные оппозиционеров центру «Э». Соцсеть: Нам для этого не нужно даже уголовное дело

Запрос управления МВД по Башкортостану к «ВКонтакте» опубликовал бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков 18 августа. Из документов следует, что социальная сеть предоставила личные данные пользователей сотрудникам полицейского центра «Э».

По требованию МВД, «Вконтакте» раскрыла номера телефонов, электронную почту и IP-адреса активистов штаба Навального в Уфе. Необходимость получения этих сведений в запросе объяснялась «проводимой проверкой».

«Башкирские эшники без всякого уголовного дела (и тайны следствия) отправляют по электронной почте запрос в ВК 18 января, и по электронной же почте уже 20 января им с готовностью прилетает простыня на 20 страницах со всей информацией, которую они запрашивали и не запрашивали», — прокомментировал Волков.

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Вконтакте», общение с правоохранительными органами соцсеть ведёт только официально, каждый запрос тщательно проверяется. В случае, о котором рассказал Волков, письменный документ был получен с «официального электронного адреса сайта mvd.ru».

«Факт наличия или отсутствия возбужденного уголовного дела с точки зрения законодательства не имеет значения — согласно закону «О полиции» и закону «Об оперативно-розыскной деятельности» мы обязаны предоставлять правоохранительным органам необходимую информацию для выполнения возложенных на них полномочий», — пояснили в компании.

«Вконтакте» отметили, что считают необходимым совершенствовать законодательство. «Мы выступаем за амнистию несправедливо осужденных пользователей и декриминализацию подобных случаев в будущем», — сказали в пресс-службе.

Ранее на фоне нескольких громких уголовных дел за репосты и мемы в социальных сетях, появились предприимчивые вымогатели, которые предлагают пользователям за вознаграждение зачистить профиль от опасного контента. В случае отказа пугают доносами в полицию.

Соцсеть 15 августа объявила реформу приватности, пообещав скрыть отображение списка людей, которые репостят записи. Эта функция сохранится только для их авторов.

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