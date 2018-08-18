Стукачей оценили: на информации о преступлениях по воле Колокольцева можно заработать больше 3 млн рублей

За помощь полиции в раскрытии преступлений и розыске беглецов будет выплачиваться специальное вознаграждение. Приказ об этом, подписанный министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым, вступит в силу 27 августа.

Утвержденное положение устанавливает порядок, по которому сотрудники правоохранительных органов могут обещать горожанам деньги за информацию о разыскиваемых преступниках и совершенных противоправных деяниях. Приказ Колокольцева разъясняет, кто из его подчиненных какими суммами может распоряжаться. Так, обещать информатору оплату до полумиллиона позволено только начальникам управлений в регионах и их заместителям. До трех миллионов вправе заплатить замминистра, сам глава МВД может назвать любую сумму.

Чтобы получить награду придется ждать пока оперативники задержат преступника или ему предъявят обвинения. Прекращение уголовного дела за истечением срока давности, в случае смерти подозреваемого или по амнистии не лишает информатора права на обещанный гонорар.

Объявление с так называемыми ориентирующими сведениями должно размещаться на официальном сайте МВД России и может публиковаться в средствах массовой информации и на иных Интернет-ресурсах.

За содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, а также выявлении и задержании самих террористов, гонорар не выплачивается.

Отметим, согласно закону такие вознаграждения и другие выплаты за сотрудничество с правоохранительными органами налогами не облагаются и в декларациях о доходах не указываются.