Путин с букетом цветов прибыл на свадьбу главы МИД Австрии

Президент России прибыл в австрийский город Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Об этом 18 августа сообщает телеканал Oe24.

По данным издания, Владимир Путин прилетел в Австрию на самолете Ил-96. К самому месту торжеств он подъехал на лимузине, из-за этого было закрыто шоссе в коммуне Гамлиц. Безопасность свадьбы обеспечивают 500 полицейских. По информации телеканала Oe24, визит российского лидера обойдется австрийской полиции в 250 тыс. евро.

Издание опубликовало фото Путина, который с букетом цветов выходит из лимузина. Новобрачным, по данным Oe24, пришлось пройти несколько «детализированных брифингов» из-за участия в их свадьбе президента России.

Отметим, сегодня же Владимир Путин должен провести встречу с Ангелой Меркель в Берлине.