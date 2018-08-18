В Балашихе после падения с высоты погиб сын экс-депутата Госдумы Шингаркина. Наручниками к нему была прикована девушка

Пара молодых людей найдена под окнами высотки в подмосковной Балашихе днем 18 августа. Отец погибшего, бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин, с прикованной к сыну девушкой знаком не был.

Как рассказал экс-парламентарий радиостанции «Говорит Москва», в причинах трагедии разбираются правоохранительные органы. Молодые люди упали с 14 этажа жилого дома и погибли на месте. Их руки были скреплены наручниками. «Непонятно ничего. Мне лично непонятно ничего», – цитирует Шингаркина издание.

В марте прошлого года погибший Роман Шингаркин был задержан на протестном митинге на Пушкинской площади. Его снимали с фонарного столба.