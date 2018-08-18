Неизвестные взломали и удалили канал «Эха Москвы» на Youtube

Канал «Эхо Москвы» недоступен на видеохостинге Youtube с 18 августа. Об этом в Telegram рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По его словам, в 13:52 неизвестные взломали пароль от аккаунта, затем удалили полностью весь контент. За каналом следили 200 тысяч подписчиков. Сейчас радио переводит трансляции на страницу «Эхо-Общество», также базирующуюся на Youtube. «Принимаются меры по восстановлению основного аккаунта», – говорится на сайте станции.