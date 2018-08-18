Хозяйственные дамы в Пятигорске сушили белье над Вечным огнем. Показать его им придется полиции

Две женщины сушили белье над Вечным огнём в центре Пятигорска. Процесс снял на видео прохожий.

Ролик в Instagram опубликовал пользователь под ником govorun26 18 августа. На кадрах видно двух женщин разного возраста, у каждой в руках белая ткань. По данным СМИ, главное управление МВД по Ставропольскому краю, начало проверку.

7 августа на Марсовом поле задержали нетрезвого безработного, который кидал в Вечный огонь траурные венки. Выходку квалифицировали как административное преступление и составили протокол о мелком хулиганстве. В 2016 году горожане превратили Вечный огонь на Марсовом поле в мангал. Шашлыки тогда успели не только пожарить, но и съесть. Полиция пикник не прерывала.